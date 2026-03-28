3月27日、マツダスタジアムで行われた広島対中日戦の始球式に、9人組アイドルグループ・Snow Manの阿部亮平が登板した。人気メンバーの登場とあって、球場は大歓声に包まれ、試合前の観客を盛り上げた。しかしその一方で、観戦チケットの転売をめぐる動きが波紋を広げている。阿部の始球式のみを目的に来場した一部ファンが、その後の試合を観戦せず、座席の権利をSNSなどで出品したと見られ、批判が起こっているのだ。「実際