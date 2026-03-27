大分県日田市で合宿中の日本体育大学相撲部が、小中高校生に実技指導を行い、交流しました。 【写真を見る】日本体育大学相撲部が子どもたちと交流ぶつかり稽古…楽しさ伝える大分 日体大相撲部は横綱・大の里や、県出身の垣添、嘉風らを輩出している学生相撲界の名門です。 23日から日田市で合宿中の相撲部は日田林工高校で、県内の小学生から高校生までの40人に実技指導を行いました。 部員は四股を見せたり、ぶつかり稽