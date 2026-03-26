セルタンより、『リラックマ』および『すみっコぐらし』をモチーフにした日本製フロアクッションの予約販売が開始された。＞＞＞リラックマとすみっコぐらしのフロアクッションをチェック！（写真8点）クッションは、床生活をより快適にする「立ち座りしやすさ」と、思わず触れたくなる「もちもち感」を両立。厚み約16cmの安定感設計で、お子様から大人まで心地よくお使いいただける。クッション性に優れた中財を仕様し、柔らかさ