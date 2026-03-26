【リラックマ＆すみっコぐらし】もっちり丸いフロアクッション！
セルタンより、『リラックマ』および『すみっコぐらし』をモチーフにした日本製フロアクッションの予約販売が開始された。
＞＞＞リラックマとすみっコぐらしのフロアクッションをチェック！（写真8点）
クッションは、床生活をより快適にする「立ち座りしやすさ」と、思わず触れたくなる「もちもち感」を両立。厚み約16cmの安定感設計で、お子様から大人まで心地よくお使いいただける。
クッション性に優れた中財を仕様し、柔らかさと反発力のバランスにこだわって作られているので、リラックスタイムに最適。
ファスナー付きで、カバーのみ取り外して洗濯可能。日常使いでも清潔に保てる。
使わないときは重ねて省スペース収納が可能。来客時や子ども部屋の整理にも便利。
国内工場で一つひとつ丁寧に製造。品質と安全性に配慮して生産されている。
キャラクターの世界観を活かしたやさしい表情とカラーリングで、リビングはもちろん、子ども部屋やくつろぎスペースにも自然と馴染んでくれる。
お子様へのプレゼントに、ぜひおすすめだ。
（C）San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
＞＞＞リラックマとすみっコぐらしのフロアクッションをチェック！（写真8点）
クッションは、床生活をより快適にする「立ち座りしやすさ」と、思わず触れたくなる「もちもち感」を両立。厚み約16cmの安定感設計で、お子様から大人まで心地よくお使いいただける。
クッション性に優れた中財を仕様し、柔らかさと反発力のバランスにこだわって作られているので、リラックスタイムに最適。
ファスナー付きで、カバーのみ取り外して洗濯可能。日常使いでも清潔に保てる。
使わないときは重ねて省スペース収納が可能。来客時や子ども部屋の整理にも便利。
国内工場で一つひとつ丁寧に製造。品質と安全性に配慮して生産されている。
キャラクターの世界観を活かしたやさしい表情とカラーリングで、リビングはもちろん、子ども部屋やくつろぎスペースにも自然と馴染んでくれる。
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