2015年完成のトンネルも遂に開通へ！

兵庫県は2026（令和8）年3月19日、県道「広畑青山線バイパス」が4月26日（日）16時に暫定2車線で開通すると発表しました。

【渋滞も緩和されるか!?】これが「製鉄所−姫路バイパス」直結ルートです（地図・写真で見る）

本ルートは播磨の臨海エリアである広畑地区と、国道2号「姫路バイパス」を直結する延長2.3kmの南北幹線です。開通後は、臨海部にある広大な日本製鉄の製鉄所（瀬戸内製鉄所広畑地区）の正門から、姫路バイパスまでが結ばれます。

このルートに並行し、製鉄所から姫路バイパスをつなぐ夢前川沿いの「八幡街道」では、激しい渋滞が問題となっていました。特に、京見橋西詰交差点では最大渋滞長が600m（2013年2月調査）に及んでいたとのこと。

これに対し広畑青山線バイパスはJR線と立体交差し、姫路バイパス姫路SA南側の「俺天下山」はトンネルで貫きます。今回は暫定2車線（全幅員：15m）での開通となります。県は、バイパスへの交通転換による現道の混雑緩和を期待しています。

俺天下山トンネルは2015（平成27）年に完成を迎えていましたが、長らく未供用の状態が続いていました。今回の開通で、ようやく日の目を見ることとなります。なお広畑青山線は、将来的に車道13m・全幅28mの4車線道路へ拡充する計画で、山間部の区間は俺天下山トンネルをもう1本整備して4車線化します。

ちなみに「俺天下山」という名称は、室町時代の播磨動乱に由来するとされています。豊臣軍が英賀城を攻略した際、勝利を確信した兵が「織田が天下だ」と叫んだことが起源となり、「おだが天下」→「おれが天下」→「俺天下山」と変化していったという説があります。