26式GRヤリスの登場！ トヨタ GAZOO Racingは、スポーツモデルのGRヤリス（10系）を一部改良し、2026年4月6日より発売を開始する。トヨタGR ヤリス（10系）は、2020年1月に登場した新型コンパクトスポーツカー。GAZOO Racingを象徴するモータースポーツを起点とした高性能モデルだ。エンジン、ミッション、ボディなど、GRヤリス用に開発され、圧倒的な走行性能をもつ。国産車には、GRヤリスほどのポテンシャルをもつモ