膨大な電力を必要とするOpenAIが、核融合スタートアップ・Helionからの電力購入を協議していることがわかりました。OpenAI explores fusion energy in Helion power dealhttps://www.axios.com/2026/03/23/openai-fusion-altman-helionI have loved being on the Helion board; I continue to be extremely excited about a future with abundant energy and Helion in particular.As Helion and OpenAI start to explore working