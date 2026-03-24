ガス・ヴァン・サント監督作『デッドマンズ・ワイヤー』が、7月17日に日本公開されることが決定。併せて場面写真が解禁された。【写真】コールマン・ドミンゴ、アル・パチーノも出演！映画『デッドマンズ・ワイヤー』場面写真ギャラリー人質と自分の首をワイヤーとショットガンで固定し63時間も籠城した実話に基づく異常な事件を、ガス・ヴァン・サント監督が映画化。不動産投資会社に財産を騙し取られたとして、同社に押