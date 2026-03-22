料理レシピのコミュニティサイト大手「クックパッド」が新たにリリースしたアプリ専用機能「レシピスクラップ」が、ネット上で物議を醸しています。ユーザーにとっては「お気に入りレシピを一元管理できる」という便利な機能である一方、SNSやウェブサイトでレシピを発信している料理研究家たちからは、「コンテンツのタダ乗りだ」「死活問題になる」といった厳しい批判の声が相次ぐ事態となっています。【その他の画像・さら