記事ポイント4月25日に新シーズンが始まります。ブルルで毎月25日に最新話を公開します。Amazonギフト券500円分の投稿企画も実施中です。マンガ『配車の荷子ちゃん』は、4月25日に新シーズンの更新を始めます。物流の現場を舞台にした作品で、配車係やドライバーの仕事をぐっと身近に感じられるのが魅力です。現場のリアルなエピソードをベースにしており、業界を知る読者はもちろん、運送の仕事を初めて知る人にも楽しみやすい内