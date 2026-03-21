ホテルの宿泊時に客室でやってはいけない行為について、ホテルサンルートソプラ神戸の公式TikTokアカウントが紹介しています。【画像で見る】「えっ…信じられない」これがホテル宿泊客の非常識な“NG行為”です！公式アカウントは「ホテルの部屋でやっていいこと やってはいけないこと」というタイトルの動画を投稿。この動画では、スタッフが、部屋でやっていい行為として「浴槽にお湯をためる」「トランプをする」、部屋