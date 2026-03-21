Windows Insider Programチームのパヴァン・ダヴルリ氏が、Windows 11の今後のアップデートについてWindows公式ブログで発表しました。これによると、Windows 11のタスクバー位置を上下左右自由に変更できるようになったり、一部アプリケーションでの不要なCopilotの起動ポイントを削減したりと、ユーザーからの要望が多かった修正が加えられる予定です。Our commitment to Windows quality | Windows Insider Bloghttps://blogs.w