20日（金）は前線を伴った低気圧が北海道付近を北上する見込みです。北日本や北陸では午前中は晴れますが、午後は次第に雲が広がり、夕方頃からは雪や雨の降る範囲が広がるでしょう。上空には寒気が入るため日本海側を中心に大気の状態が不安定となり、風も強まりそうです。強風やふぶき、落雷などに注意してください。その他の地域は晴れる所が多いですが、関東南部は雲が広がりやすく、一部でにわか雨がありそうです。また、19日