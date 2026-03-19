人気ロックバンドの「氣志團」の綾小路翔（49）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。過去にNHK紅白歌合戦で起こした“騒動”の真相を語った。綾小路は06年に「DJOZMA」として紅白歌合戦に出場した際、全裸に見えるボディースーツを着用して問題に。その直後からNHKにはクレームの電話が殺到し、その後3回目の紅白出場は叶わぬものとなった。同番組で「かまいたち」山内健