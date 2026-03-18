WBCでベネズエラは史上初の決勝進出野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、決勝で米国とベネズエラが激突する。準々決勝で日本を破ったベネズエラの好打者ルイス・アラエス内野手は、日本戦で徹底したというチームの方針を明かしている。日本の先発・山本由伸から初回、2回と連続で得点を奪ったベネズエラ。一時は2-5とリードを奪われるも、5回にガルシアの2ラン、6回にアブレイユが3ランを