赤沢亮正経産大臣は17日午前の閣議後会見で「イラン情勢を受け、先週3月11日水曜日の総理のご指示を受けて、国民生活と経済活動を守るため、燃料油について緊急的な激変緩和措置を早急に実施することとしました」と報告した。【映像】赤沢大臣「ふだん通りの給油を」国民に呼びかけ続けて「具体的には、燃料油価格激変緩和基金を活用して、3月19日木曜日からガソリンについて、小売価格を全国平均で170円程度に抑制するための