経済産業省は２４日、クレジットカードの決済代行会社「全東信」（大阪市）の破産手続き開始を受け、決済代行業者の実態調査を始めた。調査結果は早ければ今秋をめどに公表する。実態調査の検討は赤沢経済産業相がすでに表明しており、今後は金融庁など関係機関とも連携し、事業者の把握を進める。経産省によると、全東信のようなカード決済代行業者は財務や経営状況などを監督する仕組みはなく、実態を正確に把握することが