半導体の受託製造で世界最大手の台湾のTSMCは、熊本工場の生産設備について、点検や調整に一定の時間を要すると発表しました。28日に発生した地震で、熊本に工場があるTSMCは従業員を退避させて全員の無事を確認しました。台湾メディアによりますと、TSMCは29日夜、地震後の工場の状況について、工場内の給水や電力、安全管理システムは正常に稼働していると発表しました。一方で、今回の地震は揺れが大きかったため、生産設備の点