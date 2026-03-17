『東京アニメアワードフェスティバル 2026』の授賞式が16日、都内で開催され、声優の小山茉美さんや漫画家・アニメーション監督の安彦良和さんたちが受賞しました。『東京アニメアワードフェスティバル 2026』は“東京が、アニメーションのハブになる。”を合言葉に開催される、国際アニメーション映画祭。世界中から優れた作品を集め、プロから学生まで幅広い層が交流する場となっていて、今年で13回目を迎えました。アニメーショ