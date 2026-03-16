【モデルプレス＝2026/03/16】ファミリーマートでは、「明太子」や「たまご」を使った「春の彩りサラダ」5種類を、2026年3月17日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。【写真】ファミマ“新生”おむすびを食べてみた！“煮たまご入”マヨたま肉そぼろなど嬉しい満足感◆手軽に栄養バランスと華やかさをプラス全国で順次発売の「春の彩りサラダ」は、ランチや夕食の「あと1品」として手軽に栄養バランスと華や