12日、衆議院委員会が行われ、共産党の辰巳孝太郎議員（49）が防衛費の増大について高市早苗首相（65）や小泉進次郎防衛大臣（44）らと激しく質疑を交わし、一時議場が騒然となる場面があった。辰巳氏は、「アメリカのトランプ大統領（79）が同盟国に対し、軍事費でGDP3.5％、関連経費を含めた全体で5％へ引き上げを求めている」などと切り出し、“国民一人当たりの負担額がいくらになるのか”と質問。宇波弘貴財務省主計局長（60