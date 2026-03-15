お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める15日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、ベネズエラのイメージについて言及する場面があった。侍ジャパンはこの日、WBC準々決勝でベネズエラと対戦。惜しくも敗れ、大会ベスト8に終わった。そこで「ベネズエラ」の話題になると、有吉は「ベネズエラって言っちゃなんだけど…結構ヤバくなかった?あまり旅行が推奨されてない