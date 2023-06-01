◇ア・リーグ ホワイトソックス6―1レイズ（2026年7月31日セントピーターズパーク）ホワイトソックス・村上が2試合ぶりとなる24号2ランを放ち、日本選手トップタイに並んだ。「いいスイングができた。向こう（反対方向）に飛んでいることはいいこと」。3回1死一塁で緩いチェンジアップを左中間席へ運んだ。8試合連続安打、直近6試合で4本塁打と量産態勢に入った。球団は熊本地震の被災地支援のため、4日（日本時間5