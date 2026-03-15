第6回ワールドベースボールクラシック（WBC）でブラジル代表に選出されていた阪神の通訳・伊藤ヴィットル氏（31）が14日、ファーム本拠のSGL尼崎で取材対応し、貴重な経験を振り返った。伊藤氏は背番号1を背負って正遊撃手として4試合に出場し、10打数2安打の打率・200の成績。ブラジルは1次ラウンドで敗退した。国を背負って国際試合の舞台に立った日々を「良い経験になりました」と回想した。1次ラウンド初戦ではスター軍