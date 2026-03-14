ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。3月11日（水）に放送された第5話では、元AKB48メンバーとイケメン俳優の“情熱的なキス”シーンにMC陣が大興奮する場面があった。©AbemaTV,Inc.同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていな