¡Ú¼ñÌ£¥«¥á¥é¤ÎÀ¤³¦ #25¡Û2025Ç¯6·î²¼½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎFUJIFILM¡ÖX half¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¡×¡ÊÍ½ÁÛ¼ÂÀª²Á³Ê¡§10Ëü8000±ß¡Ë¤Ï¡¢Á°ÊÔ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁàºîÀ­¤Ê¤É¿ï½ê¤Ë¡È¼Ì¿¿¹¥¤­¡É¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»Å³Ý¤±¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìÂæ¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¥«¥á¥é¤ÎËÜÅö¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤½¤³¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥£¥ë¥à¥â¡¼¥É¤ä2-in-1µ¡Ç½¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¡È²û¤«¤·¤¤¤Î¤Ë¿·¤·¤¤¡É¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê»£±ÆÂÎ¸³¤³¤½¤¬¡¢¡ÖX half¡×¤òÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç