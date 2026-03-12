◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア─メキシコ（2026年3月11日テキサス州ヒューストン）イタリアの主将ビニー・パスクアンティノ内野手（28）がWBC史上初となる1試合3本塁打と大暴れした。前日10日（日本時間11日）の米国戦まで3試合、計12打数無安打と苦しんだ。この日は2回の第1打席で先制の右越えソロを放ち、待望の初安打が大きな一発となった。これで勢いに乗ると、6回の第3打席でも右越えソロ、8回の第4打席で