ジャッジは最後の打者となってゲームセット■イタリア 8ー6 米国（日本時間11日・ヒューストン）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は10日（日本時間11日）、1次ラウンドB組のイタリア代表戦に6-8で敗れた。まさかの敗戦。最終回に一発がでれば同点という場面で、主将のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は空振り三振に倒れ、ファンからは「敗者だ」など非難の声が殺到している。6-8の9回