知人女性に性的暴行を加えたとして、笠岡市の無職の男（45）が再逮捕されました。 警察によりますと、男は2023年10月27日、知人女性（30代）を倉敷市内の宿泊施設に呼び出して、女性をかねてからの度重なる脅迫によって精神的に支配し、同意しない意思を全うすることが困難な状態にして、性的暴行を加えた疑いです。 男は先月（2月）18日にこの女性に公正証書の作成を強要したとして、逮捕されています。