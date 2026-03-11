■三井金属 30,790円(+1,305円、+4.4％) 三井金属 [東証Ｐ]が3日ぶり大幅反発。同社は9日、すべてのレアアース（希土類）元素を取り扱うレアマテリアル事業部の営業拠点を4月1日付で中国に新設すると発表。これにより、顧客及びその先の装置メーカー、デバイスメーカーとの関係を構築し、大きな成長が期待できる中国市場での拡販を加速させるとしており、今後の展開などが期待されたよう