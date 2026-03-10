「盗塁で1点」か「ホームランで1点」か。勝ち方の発想が違えば、選手の“評価”も変わる。日本では走攻守三拍子やユーティリティ性が高く評価される一方、MLBはなにより長打力。日本の社会人野球を見た米スカウトが驚いた、ある発言こそ、そのギャップを象徴している。【画像】メジャーでは弱点と評価されないサトテルの最大の弱点次なる渡米候補・佐藤輝明を軸に、日米の価値観の差をメジャーで日本人最