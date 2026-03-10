あなたの上司は大丈夫？しかり方で分かる上司の４つのタイプとは しかり方で判断される上司の人格 上司にガツンとしかられた経験もあるでしょう。そのとき、上司はどのような態度であなたをしかっていたか、思い出してみてください。しかり方から人格を見抜けます。 もし、あなたを立たせ自分はどっかりと座ったままでしかっていたら、その上司は地位に溺おぼれ、あなたを仕事仲間と思っていなかった可能性があります。 逆に、