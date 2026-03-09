今年1月、東京・台東区にあるケバブ店のドアを蹴って壊したとして、器物損壊の疑いで警視庁に現行犯逮捕され、その後、釈放された歌舞伎俳優の中村鶴松さん（30）について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は、「証拠関係に鑑みて、起訴猶予と判断した」としています。