映画配給会社「株式会社アニメック」の設立が3月2日、KADOKAWAとアニプレックスから発表されました。

両社の共同出資により設立されたもので、アニメ映画の配給営業および配給宣伝に特化した新会社として始動します。これにより、アニメ作品の劇場展開のさらなる強化が図られます。

社名の「ANIMEC（アニメック）」は、「Anime」と「Cinema」を掛け合わせた造語です。アニメ映画の魅力をファンへ届け、業界の発展に貢献するという理念が込められているといいます。

一方で「アニメック」は、1980年代まで刊行されたアニメ雑誌の名称でもあります。今回の社名採用にあたっては、同誌で副編集長を務めた元KADOKAWA代表取締役執行役員Chief Anime Officerの井上伸一郎氏に報告のうえ決定したことも明らかにされました。

アニメックは、ファンやコンテンツホルダー、劇場関係者など作品に関わるすべての関係者と価値を共創する存在を目指すとしています。全国規模での劇場公開からテレビアニメの特別上映まで、作品ごとに最適な公開戦略を策定し、その価値と魅力を最大限に引き出す方針です。

今後はKADOKAWAグループおよびソニーグループと連携し、より多くのファンに向けて魅力的なアニメ映画体験を提供していくとしています。

アニメックの本社は東京都千代田区で、公式サイトは「https://www.animec.co.jp」。代表取締役会長には清水博之氏、執行役員社長には堀内啓氏が就任しています。

