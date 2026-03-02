高市総理は2日、衆議院予算委員会に出席し、アメリカ、イスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、「事態の沈静化に向けあらゆる外交努力をおこなう」と述べました。高市総理「エネルギー安全保障を含む中東地域の平和と安定、そして、国際的な核不拡散体制の維持というのは、我が国にとっても極めて重要でございます。事態の早期沈静化に向けて国際社会とも連携しながら、引き続き必要な、あらゆる外交努力を行ってまいります」ま