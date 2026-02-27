未成年者性的搾取疑惑で収監中に死亡したジェフリー・エプスタイン事件に関連し、ヒラリー・クリントン元米国務長官は、エプスタイン氏との接触自体がなかったとした上で、むしろドナルド・トランプ米大統領に対する徹底した調査が必要だと主張した。 ヒラリー氏は26日（現地時間）、米下院監督改革委員会の非公開証言に先立ち、Xで公開した冒頭発言を通じて「私はエプスタイン氏に会った記憶がない」とし、「彼の飛行機に乗ったこ