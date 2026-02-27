関東から近畿地方で飲食店などに忍び込み窃盗を70件以上繰り返していたとみられる男2人が逮捕されました。中村和也容疑者（30）と清水総一朗容疑者（21）は2026年1月、三重・伊賀市の建設会社の事務所に侵入し、現金約1600万円などが入った金庫を盗んだ疑いが持たれています。2025年11月、神奈川県で飲食店などを狙った出店荒らしが相次いで発生し、犯行に使ったレンタカーの契約書から2人が浮上しました。中村容疑者らは2025年11