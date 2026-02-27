北朝鮮が、5年に1度の朝鮮労働党大会を開き、金正恩（キム・ジョンウン）総書記の妹、与正（ヨジョン）氏の昇格人事を決めた。党の副部長（次官級）から部長（閣僚級）にするもので、朝鮮中央通信が24日に伝えた。 この人事について韓国メディアは、次期指導者のポストをめぐり、正恩氏の妹の与正氏と、後継就任が有力視されている娘のジュエ氏の間で「権力争いが起きるのではないか」と伝えている。 北朝鮮では、過去にも指導者