バンテリンドームで練習野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）と鈴木誠也外野手（カブス）が26日、バンテリンドームでの練習後に合同会見を行った。大谷の後に回答する流れとなった鈴木は、「一緒です」と連発。会見場の笑いを誘った。心境について大谷が「1人1人の監督コーチ含めて挨拶して、まだ仕切れていない人もいると思うので、コミュニケーションをとっていければ」と回答すると、鈴木は「一緒です」