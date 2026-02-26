バンテリンドームで練習

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）と鈴木誠也外野手（カブス）が26日、バンテリンドームでの練習後に合同会見を行った。大谷の後に回答する流れとなった鈴木は、「一緒です」と連発。会見場の笑いを誘った。

心境について大谷が「1人1人の監督コーチ含めて挨拶して、まだ仕切れていない人もいると思うので、コミュニケーションをとっていければ」と回答すると、鈴木は「一緒です」とポツリと話した。

コンディションを問われると、大谷が「いいと思います。時差ボケがまだちよっとあるので、頭がぼーっとするなというのはありますけど」と回答。鈴木は「一緒です」と苦笑いだった。

井端監督から伝えられたことを問われた際に鈴木は、「一緒です。ショウヘイ様が言っているのと同じで」と、同級生の大谷に「様」をつけて呼ぶ場面もあった。

井端監督への思いについては、大谷が「選んでいただいたことは選手としては光栄なこと。自分たちの調整をしっかりすること」と話し、鈴木は「一緒ですね……」。「彼がいると喋りづらいですわ」と苦笑いだった。（Full-Count編集部）