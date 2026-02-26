タレントのあのちゃん（年齢非公表＝写真）が4〜5月にかけて上演される舞台「MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥」に声で出演するという。3月からは歌手としてホールツアーも控えているが、つい先日、3月いっぱいでニッポン放送「あののオールナイトニッポン0」の終了を発表し、話題になっていた。・「芸歴＝人生」子役のイメージをフリにしながら鈴木福が見据える30、40代の自分「テレビ朝日『あのちゃんねる』とかテレビ東京