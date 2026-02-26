長い間会社に尽くしてきたのに、評価されていない気がする……。そうした複雑な思いを抱え、仕事に対するモチベーションや職場での存在感を失っているミドル・シニア社員が増えている。彼らのモチベーション低下の背景にある、組織の課題とは？（清談社真島加代）朝早く出社し早めに退社する職場の「妖精さん」たち人手不足が加速する日本では、年齢や立場を問わず、誰もが重要な働き手となっている。そうしたなか、多くの企業