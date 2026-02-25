老朽化が進む徳島市の「し尿処理施設」の整備をめぐり、市は2月25日、新たな施設の建設候補地2か所を示しました。徳島市は、現在の「し尿・浄化槽汚泥処理施設」について、老朽化が進んでいることから、新たな処理施設を整備する基本構想をこれまでに示していました。構想では、早ければ2036年度に稼働見込みとしていて、25日に建設候補地2か所が市議会の委員会に報告されました。場所は、現在の施設に隣接する論田町にある市有地