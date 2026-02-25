MLBブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手が衝撃技を披露しました。昨季、怪物新人としてメジャーデビューを遂げたミジオロウスキー投手。2メートル超えの長身から投げ下ろす100マイルを超える速球と鋭い変化球を武器に5勝を記録。ポストシーズンでも最速167.8キロを記録するなど脅威の力を見せていました。ブリュワーズの公式Instagramは25日、ミジオロウスキー投手のとんでもない制球力が見られる動画を投稿しました。