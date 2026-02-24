侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２４日、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）の最終日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に臨んだ。半袖姿でマウンドへ。アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手（３９）も見守るなか、かつての同僚だったサポートメンバーの巨人・中山、湯浅ら打者のべ９人と対戦。中山には