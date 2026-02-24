トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が現地時間23日、メッツとのオープン戦に「6番・三塁」で先発出場。第1打席でオープン戦1号本塁打を放った。今春2戦目に臨んだ岡本は、昨季12勝を挙げたWBC米国代表の右腕ホームズと対戦。2回裏、一死一塁での第1打席、カウント1-2から外角低めのカーブを振り抜くと、打球速度103.4マイル（約166.4キロ）、飛距離431フィート（約131メートル）の大飛球が中堅バックスクリーンに