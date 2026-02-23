元日本代表MF小野伸二氏が古巣フェイエノールトを現地観戦オランダ1部フェイエノールトは現地時間2月22日、ホームで行われたリーグ戦第24節テルスター戦に臨み、2-1で勝利した。この試合に同クラブのレジェンドである元日本代表の小野伸二氏が現地観戦する様子が中継映像に映り、「めっちゃ貫禄ある」「胸が熱くなる」など注目を集めた。テルスター戦には、日本代表のFW上田綺世、DF渡辺剛が先発。上田はノーゴールに終わり、