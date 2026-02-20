在大阪中国総領事館は２月15日、大阪市の繁華街・道頓堀で起きた殺傷事件を受け、中国国民に改めて日本への渡航を自粛するよう呼びかけた。中国が治安を理由に訪日を控えるよう促す動きは、これまでも繰り返されてきた。だが、政治に詳しいコラムニストの村上ゆかり氏は「今回の動きは単なる嫌がらせではない」と指摘する。 【画像】「私たちの誇りである漢拏山で排便するな」と韓国で昨年末に大炎上した中国人観光客の“マナ