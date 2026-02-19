2月18日の夜、徳島市で住宅の2階部分が焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは、徳島市北沖洲2丁目の民家です。警察と消防によりますと、18日の午後8時ごろ、この家に住む女性から「2階の室内が燃えている」と119番通報がありました。消防車両11台が出動して、火は約1時間15分後に消し止められましたが、鉄筋2階建て住宅の2階部分が焼けました。この火事によるけが人はなく、周囲の建物への延焼もあり