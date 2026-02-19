日本テレビ系「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１９日に放送され、木曜パーソナリティーを務めている俳優・鈴木福が３月いっぱいで卒業することを発表した。放送終了直前に総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーが「ここで『ＺＩＰ！』からお知らせです。この３月で福さん、３年間学業とも両立しながら務めてくだった木曜パーソナリティーを卒業されます」と案内。鈴木は「僕取ってのこの３年間…あ、風間さんみ